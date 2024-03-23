ببطارية ضخمة وشاشة كبيرة.. هونر تنافس سامسونج بجهاز لوحي مميز

أطلقت شركة هونر Honor، تابلت Honor Pad 9، للبيع في الهند والذي يأتي مزودا بمواصفات ممتازة ستنافس به أجهزة جالاكسي اللوحية الحديثة من سامسونج.

سعر ومواصفات تابلت هونر الجديد Honor Pad 9



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت هونر Honor Pad 9، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، بدقة 1600 × 2560 بكسل، تتميز بذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع، محمية بزجاج Anti-glare glass.

ويعمل تابلت هونر Honor Pad 9، بواسطة معالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت.

Honor Pad 9

ويحتوي Honor Pad 9، على 8 مكبرات صوت حول الإطار ويمكنه العمل مع لوحة مفاتيح Honor Bluetooth، مما يجعله جهاز Android رائعا للتعلم ومهام العمل الأساسية من المنزل.

ويحزم تابلت هونر Honor Pad 9، بطارية ضخمة بقوة 8300 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 35 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 من هونر، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Honor Pad 9

ويتمتع تابلت هونر Honor Pad 9، بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز الجهاز اللوحي بهيكل معدني رفيع وخفيف الوزن يسهل حمله، يبلغ سمكه 7.09 مليميتر ويزن 555 جراما، ويتوفر في 3 ألوان هي الأبيض والأزرق والرمادي.

ويتوفر للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 250 يورو (أي ما يعادل 12.628 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.