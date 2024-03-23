عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية ضخمة وشاشة كبيرة.. هونر تنافس سامسونج بجهاز لوحي مميز

Honor Pad 9
Honor Pad 9

أطلقت شركة هونر Honor، تابلت Honor Pad 9، للبيع في الهند والذي يأتي مزودا بمواصفات ممتازة ستنافس به أجهزة جالاكسي اللوحية الحديثة من سامسونج.

سعر ومواصفات تابلت هونر الجديد Honor Pad 9


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت هونر Honor Pad 9، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، بدقة 1600 × 2560 بكسل، تتميز بذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع، محمية بزجاج Anti-glare glass.

 

ببطارية تدوم 40 ساعة.. هونر تطلق إيربودز رخيصة بتصميم مميز

قاهر الآيفون.. ميزات هتخليك تشتري هونر Magic 6 Pro بدون تفكير

 

ويعمل تابلت هونر Honor Pad 9، بواسطة معالج كوالكوم الرائد من نوع Snapdragon 6 Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8  جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت.

Honor Pad 9

ويحتوي Honor Pad 9، على 8 مكبرات صوت حول الإطار ويمكنه العمل مع لوحة مفاتيح Honor Bluetooth، مما يجعله جهاز Android رائعا للتعلم ومهام العمل الأساسية من المنزل.

ويحزم تابلت هونر Honor Pad 9، بطارية ضخمة بقوة 8300 مللي أمبير في الساعة، تدعم معيار الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 35 وات، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 من هونر، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

Honor Pad 9

ويتمتع تابلت هونر Honor Pad 9، بكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز الجهاز اللوحي بهيكل معدني رفيع وخفيف الوزن يسهل حمله، يبلغ سمكه 7.09 مليميتر ويزن 555 جراما، ويتوفر في 3 ألوان هي الأبيض والأزرق والرمادي.

ويتوفر للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 250 يورو (أي ما يعادل 12.628 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Honor Pad 9
هونر Honor هونر Pad 9 تابلت هونر Pad 9 تابلت هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

الحكومة تعد مفاجأة سعيدة للعاملين بالدولة قبل حلول عيد الفطر

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد هبوطه 400 قرش

خالد الغندور يكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي ومنتخب مصر

50 جنيهًا| استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

عيب يا مدام.. ليلى عبد اللطيف تحرج بسمة وهبة على الهواء.. وتكشف سبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

عودة إنستجرام للعمل بعد تعطله لساعات

التطبيق لا يعمل .. بلاغات عن عطل تيليجرام Telegram

"الانستا لسه معلق".. عطل إنستجرام يتصدر التريند على تويتر

عطل مفاجئ يضرب إنستجرام Instagram يتسبب في طرد المستخدمين من الحسابات

بمواصفات ثورية.. شاومي تطلق أحدث هواتفها للنساء فقط

أداء جبار.. أول موبايل بمعالج سنابدراجون 7+ Gen 3 من وان بلس

مصنعة آيفون متهمة بالاحتكار.. الولايات المتحدة تقاضي شركة آبل

مش هتصدق سعره.. موبايل 5G من ريلمي بمعالج جبار ورامات ضخمة

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الجواد يطرح تساؤلا للجمهور بعد لقاء منتخبي مصر ونيوزيلندا

الطقس اليوم| انخفاض درجات الحرارة وعودة للأمطار بهذه المناطق

BMW تعود للأزرار بدل اللمس في سيارتها الجديدة Klasse X.. ما السبب؟

البرلمان العربى يدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

جوتيريش يزور معبر رفح اليوم لتجديد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة

تحذير من وزارة الصحة بغزة.. مليون فلسطيني تعرضوا للأمراض المعدية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن عامر تتعرض لحملة هجوم| بماذا ردت.. وما السبب؟

إمام عاشور| كل ما تود معرفته عن إصابته..تفاصيل

بعد 300 عام| استخراج كنز من سفينة غارقة تحمل 200 طن ذهب

رخيص جدا.. سعر قفطان مي عمر يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ