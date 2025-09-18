نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

أقيمت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، أربع مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المباريات إثارة وندية بين الفرق المتنافسة.



الزمالك يواصل الصدارة

حقق الزمالك فوزًا مهمًا على الإسماعيلي بهدفين دون رد، سجلهما عمر السعيد ومحمد الدباغ، في اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس.



وبهذا الانتصار رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر.



بيراميدز يحسم القمة أمام زد

تمكن بيراميدز من التغلب على زد بهدف نظيف أحرزه مصطفى "زيكو" في الدقيقة 73، بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي، ليواصل الفريق عروضه القوية في الدوري.



تعادل مثير بين إنبي ومودرن سبورت



انتهت مواجهة إنبي ومودرن سبورت بالتعادل الإيجابي 2-2 على ستاد القاهرة، في مباراة حفلت بالفرص والأهداف حتى اللحظات الأخيرة، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة.



كهرباء الإسماعيلية يحقق المفاجأة



حقق فريق كهرباء الإسماعيلية فوزه الأول هذا الموسم، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري في عقر داره بهدف دون رد، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز من فرصه في تحسين وضعه بالجدول.



ملخص الجولة السابعة:

الزمالك 2 – 0 الإسماعيلي

بيراميدز 1 – 0 زد

إنبي 2 – 2 مودرن سبورت

كهرباء الإسماعيلية 1 – 0 الاتحاد السكندري