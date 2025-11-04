قام سفير ألمانيا بالقاهرة بزيارة مركز الخدمات اللوجيستية للهلال الأحمر المصري بالعريش.

وقال سفير ألمانيا بالقاهرة: نقدر الجهود المصرية المكثفة لضمان استمرار نفاذ المساعدات لغزة.

كما اطلع سفير ألمانيا بالقاهرة على جهود الهلال الأحمر المصري لتجهيز المساعدات إلى غزة، جاء ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.