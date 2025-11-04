السفير الألماني يتفقد المخازن اللوجستية بالعريش

أ ش أ

تفقد السفير الألماني في القاهرة يورجن شولتس، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش، في حضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء .

وخلال زيارته إلى المخازن استمع السفير الألماني إلى شرح مفصل من مسؤولي الهلال الأحمر حول آلية استقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، عن طريق مطار العريش الدولي وميناء العريش البحري والطرق البرية، وتخزينها بالمخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري، وتكويدها وإعادة إرسالها إلى قطاع غزة.

وقال السفير الألماني إن ألمانيا تؤكد التزامها تجاه سكان غزة، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأضاف السفير الألماني ، تعمل الحكومة الألمانية على تلبية احتياجات السكان المحليين بسرعة مع التركيز بشكل خاص على توفير الغذاء والأدوية والسلع الأساسية الأخرى