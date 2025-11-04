طه دسوقي يعلن موعد عرض ستاند اب كوميدي في القاهرة

أعلن الفنان طه دسوقي عن موعد العرض الرسمي لفرقته الشهيرة «النخبة»، تحت شعار «السوبر شو»، عقب جولة عالمية ناجحة استمرت 60 يوم في عدد من الدول.

وشارك الفنان طه دسوقي عبر حسابه الرسمي على «إنسجرام»، البوستر الرسمي والإعلاني عن موعد الحفل، مُعلقًا: «بعد جولة 60 يوم حوالين العالم ..نزلنا أخيرا في أم الدنيا».

وأضاف: «اخيرا وصل السوبر شو أكبر عرض ستاند أب كوميدي في السنة في أستاد القاهرة الدولي..22 نوفمبر استاد القاهرة الدولي الصالة المغطاة».

عيد ميلاد زوجة طه دسوقي

يذكر أن الفنان طه دسوقي كان قد احتفل بعيد ميلاد زوجته، ووجه لها رسالة رومانسية مليئة بالمشاعر، حيث نشر مجموعة من الصور التي جمعتهما معًا، وعلق عليها بكلمات مليئة بالحب والدعم.

وكتب طه دسوقي عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»: «كل سنة وانتي طيبة وجدعة وقلبك حلو، كل سنة وانتي في ضهري ومقوياني.. يارب كل سنينك حلوة ويسعدك ويسعد أيامك كلها».