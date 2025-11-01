قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

طه دسوقي: «السادة الأفاضل» تجربة مليئة بالحب والتعاون بين نجوم كبار

طه دسوقي
طه دسوقي
محمد شحتة

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم "السادة الأفاضل"، مؤكدًا أن التجربة كانت من أهم وأمتع محطاته الفنية، خاصة لما شهدته من تعاون بين عدد كبير من النجوم وصناع العمل الذين اجتمعوا على هدف واحد هو تقديم مشروع مميز يعتمد على القصة والحدوتة كعنصر البطولة الحقيقي.

وأوضح طه دسوقي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "أنا بصراحة مبسوط أوي أوي أوي بالتجربة دي، وسعيد إن أنا بعمل فيلم فيه كل النجوم دول وكلهم مجتمعين عشان يعملوا مشروع هو البطل فعلًا، البطل فيه الحدوتة والبطل فيه الحكاية اللي كلنا اجتمعنا عشان نعملها ونقدمها".

وأضاف طه دسوقي، قائلاً: “بصراحة هو كل حاجة فيه غلط دي حقيقة، يعني مفيش خطة في الفيلم ده كملت بصراحة.”

وتحدث دسوقي عن شخصيته في الفيلم قائلًا: "أنا بعمل دور اسمه (جهوري)، سعدت وتشرفت برضو إن أنا أشتغل مع، أو يعني معظم مشاهدي كانت مع علي صبحي وميشيل، عاملين تريو كده منتهى العبط اللي في الدنيا".

كما تطرق إلى كواليس التصوير التي وصفها بالمريحة والمليئة بالاحترام والتعاون بين فريق العمل، موضحًا: "صعوبة بجد يعني لأ.. الفيلم كانت كل كواليسه مريحة، الشغل مع أساتذة كبار زي أستاذ أشرف عبد الباقي وأستاذ بيومي وتايسون وشاهين يعني ناس كتير أوي أوي أوي نجوم بصراحة كان كله بيشتغل زي ما نكون في مسرح، اللي هو كل واحد عارف دخلته فين ومشيته فين وأستاذ كريم الشناوي طبعًا هو اللي كان محافظ على إن الانسيابية دي تحصل ما بينا كلنا يعني".

وأشاد الممثل الشاب بالمخرج كريم الشناوي، واصفًا إياه بأنه من المخرجين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع الممثل ويمنحونه الثقة والإحساس بأهمية دوره داخل العمل، قائلاً: "كريم الشناوي من المخرجين اللي بيحبوا الممثل وبيعرفوا يحسسوا كل ممثل بأهمية دوره في المشروع، فده أحب أشتغل معاه جدًا جدًا جدًا".

وفي ختام حديثه، كشف طه دسوقي عن تحضيره لعمل سينمائي جديد، قائلًا: "بحضر لفيلم إن شاء الله إخراج محمد الزيات، معنديش أي معلومات عنه دلوقتي أقدر أقولها لك بس هو ده الحاجة الوحيدة اللي بحضرلها إن شاء الله".

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

