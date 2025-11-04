تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية

قررت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات بدر، المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة أنس غزلان نجل القيادي محمود غزلان و61 آخرين بـ " باللجان الإقتصادية " لجماعة الأخوان الإرهابية في القضية رقم 4662 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس لجلسة 8 ديسمبر المقبل لسماع أقوال الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة ارهابية تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان انضم كل منهم لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.