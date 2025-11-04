قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

شهدت أسواق الدواجن والبيض في مختلف محافظات مصر، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الفترة الماضية، حيث سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا في المزارع، مع فروق بسيطة في أسعار التجزئة للمستهلكين.

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع إلى 60 جنيهًا للكيلو بعد أن كانت 65 جنيهًا أمس، بانخفاض قدره 5 جنيهات، لتصل إلى المستهلك بسعر 74 جنيهًا للكيلو في منافذ البيع.

كما سجلت دواجن الأمهات انخفاضًا لتصل إلى 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة وتباع للمستهلك بسعر 65 جنيهًا.

الفراخ الساسو والبلدي تتراجع أيضًا

وهبط سعر كيلو الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء) إلى 83 جنيهًا في المزرعة مقابل 85 جنيهًا في اليوم السابق، بينما تباع للمستهلك بنحو 95 جنيهًا، كما شهدت الفراخ البلدي تراجعًا لتسجل 114 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر 125 جنيهًا.

أسعار منتجات الدواجن

سجل كيلو البانيه انخفاضا ملحوظا ليصل إلى 180 جنيها بدلا من 220 جنيها في بعض المحال، كما تراوحت أسعار الأوراك بين 70 و80 جنيها، في حين بلغ سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و60 جنيها، أما زوج الحمام فقد استقر عند 170 جنيها.

استقرار أسعار البيض

واصلت أسعار البيض استقرارها النسبي، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 130 جنيها جملة وتباع للمستهلك بسعر 145 جنيها بعد أن كانت تباع بـ 160 جنيها الأسبوع الماضي.

فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 125 جنيهًا جملة وتباع للمستهلك بـ 135 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة وتباع بنحو 145 جنيهًا للمستهلك.

توقعات السوق

وأكد عدد من التجار أن تراجع الأسعار يعود إلى زيادة المعروض من الدواجن واستقرار حركة الشراء، مع توقعات بمزيد من الانخفاض التدريجي خلال الأيام المقبلة حال استمرار استقرار مدخلات الإنتاج.

