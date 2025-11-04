قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يحافظ على توازنه

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والطيور في مصر اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع فروق طفيفة بين أسعار المزرعة وسوق التجزئة، بينما استمرت أسعار البيض عند مستوياتها القريبة من الأمس دون تغييرات كبيرة.

أسعار الدواجن...

الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة: من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء للمستهلك: من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو في البورصة: من 98 إلى 103 جنيهات للكيلو

الفراخ الساسو للمستهلك: من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي في البورصة: من 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي للمستهلك: من 129 إلى 130 جنيهًا للكيلو


أسعار الأجزاء (التجزئة)...

البانية: من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو

الوراك: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو

الصدور: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأجنحة: من 65 إلى 72 جنيهًا للكيلو

الهياكل: من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو


أسعار الطيور الأخرى...

البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو

الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا

السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا


أسعار الكتاكيت...

الكتكوت الأبيض شركات: من 25 إلى 33 جنيهًا

الكتكوت الأبيض قطعان: من 20 إلى 20.50 جنيهًا

الكتكوت الساسو بيور: من 21 إلى 22 جنيهًا

الكتكوت الساسو عادي: من 19 إلى 20 جنيهًا


أسعار البيض..

البيض الأبيض جملة: من 142 إلى 144 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر جملة: من 145 إلى 150 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي جملة: من 135 إلى 142 جنيهًا للكرتونة


تشير حركة السوق إلى أن الأسعار تحافظ على توازنها مدعومة بتوافر المعروض وزيادة الإنتاج المحلي، بينما يظل فارق السعر بين المزرعة والتجزئة قائمًا نتيجة تكاليف النقل والتوزيع.

ويتوقع تجار الدواجن استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تسجيل تراجعات طفيفة في بعض الأنواع إذا استقرت أسعار الأعلاف وانخفضت تكلفة التشغيل للمربين.

دواجن بيض بلدي انتاج محلي

