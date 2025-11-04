اتأذيت نفسيا.. تعليق قوي من ميار الببلاوي بعد تأييد حبس محمد أبو بكر| خاص

كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن رأيها بعد قرار تأييد حبس الشيخ محمد أبو بكر ، وذلك على خلفية الأزمة التى جمعت بينهما ودفعتها إلى رفع دعوى قضائية ضد الشيخ بعد الاساءة لها.

وقالت ميار الببلاوي : بالتأكيد أشكر القضاء العادل الذى انصفني بعد ما تعرضت له من أذى نفسي وظلم كبيرين، وذلك لمجرد أني لم أفهم سؤال وجه لى وكان الرد تجريح وإهانة ، مما تسبب فى تأثير سلبي واضح على صورتي كإعلامية وأم وزوجة أيضا.

وأضافت ميار الببلاوي : كنت ليل ونهار أدعي المولى عز وجل أن يرجعلى حقي من شخص من المفترض أنه يسعي لتعليم الناس دينها فكان أمر صعب، وقد قدمت كل الأوراق والمستندات التى تثبت حسن النوايا الخاص بى وتؤكد أن هذا الرجل يتصيد لى الأخطاء وذلة لساني وأذاني.

ميار الببلاوي تتحدث عن ازمتها مع الشيخ محمد أبو بكر

تصدر اسم الفنانة ميار الببلاوي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد ان رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر ومن ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

وقبلت محكمة استئناف الاقتصادية، استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.

وفى وقت لاحق ، كانت علّقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة."

وحول الدرس الذي تعلمته من هذه المواجهة، قالت ميار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "بصراحة، لا أعرف إن كان الصمت كان سيكون الحل الأفضل، ربما لو لم أتحدث، لانتهى الأمر سريعًا لكن في النهاية.

وأكدت: حصلت على حقي فأنا صعيدية، وأنت تعلم أننا لا نترك حقوقنا كنت مستعدة لخوض المعركة حتى النهاية، خاصة أن الموضوع لم يكن يخصني فقط، بل كان يتعلق أيضًا بعبد الله ومحمد.