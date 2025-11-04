قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
رسميا .. ملك بريطانيا يمنح بيكهام لقب فارس
وزير الكهرباء: 16 محطة محولات لتوفير الطاقة لمشروعات الدلتا الجديدة .. صور
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. التفاصيل الكاملة
انطلاقة قوية لمصر في كأس العالم للناشئين .. 3 أهداف مقابل 1 ضد هايتي في الشوط الأول
فن وثقافة

اتأذيت نفسيا.. تعليق قوي من ميار الببلاوي بعد تأييد حبس محمد أبو بكر| خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الإعلامية ميار الببلاوي، عن رأيها بعد قرار تأييد حبس الشيخ محمد أبو بكر ، وذلك على خلفية الأزمة التى جمعت بينهما ودفعتها إلى رفع دعوى قضائية ضد الشيخ بعد الاساءة لها. 

وقالت ميار الببلاوي : بالتأكيد أشكر القضاء العادل الذى انصفني بعد ما تعرضت له من أذى نفسي وظلم كبيرين، وذلك لمجرد أني لم أفهم سؤال وجه لى وكان الرد تجريح وإهانة ، مما تسبب فى تأثير سلبي واضح على صورتي كإعلامية وأم وزوجة أيضا. 

وأضافت ميار الببلاوي : كنت ليل ونهار أدعي المولى عز وجل أن يرجعلى حقي من شخص من المفترض أنه يسعي لتعليم الناس دينها فكان أمر صعب، وقد قدمت كل الأوراق والمستندات التى تثبت حسن النوايا الخاص بى وتؤكد أن هذا الرجل يتصيد لى الأخطاء وذلة لساني وأذاني. 

ميار الببلاوي تتحدث عن ازمتها مع الشيخ محمد أبو بكر

تصدر اسم الفنانة ميار الببلاوي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية وذلك بعد ان رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر ومن ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

وقبلت محكمة استئناف الاقتصادية، استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي، وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.

وفى وقت لاحق ، كانت علّقت الفنانة ميار الببلاوي على تطورات أزمتها مع الشيخ محمد أبو بكر، مؤكدة أن هناك التباسًا لدى البعض بشأن الحكم الصادر بحقه، موضحة: القضية انتهت بتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة، لكنه حصل لاحقًا على حكم بالحبس شهرين مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني أنه في حال تكرار نفس الفعل، سواء معي أو مع أي شخص آخر بنفس الصيغة أو الأسلوب، فسيتم تنفيذ العقوبة القديمة مع العقوبة الجديدة."

وحول الدرس الذي تعلمته من هذه المواجهة، قالت ميار خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "بصراحة، لا أعرف إن كان الصمت كان سيكون الحل الأفضل، ربما لو لم أتحدث، لانتهى الأمر سريعًا لكن في النهاية.

وأكدت: حصلت على حقي فأنا صعيدية، وأنت تعلم أننا لا نترك حقوقنا كنت مستعدة لخوض المعركة حتى النهاية، خاصة أن الموضوع لم يكن يخصني فقط، بل كان يتعلق أيضًا بعبد الله ومحمد.

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية

أمين مساعد الجامعة العربية لـ(أ ش أ): التعاون العربي الصيني ساهم في وضع أسس مهنية لبناء خطاب إعلامي متوازن

وزيرة التنمية المحلية

ختام الأسبوع الأول من مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية .. صور

بالصور

مشروبات شهيرة تسبّب اصفرار الأسنان.. طرق طبيعية لاستعادة بياضها

نشرة المرأة والمنوعات | أسرار هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر.. فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

سر تنظيف المكواة من الأوساخ العالقة لتعود جديدة في دقائق بدون مجهود

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

دولاب المصري القديم

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

