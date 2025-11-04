القائمة الكاملة لمسابقة البحر الأحمر السينمائي.. اعرف التفاصيل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، خلال مؤتمره الصحفي، عن قائمة الأفلام الطويلة المشاركة في مسابقته الرسمية، التي ستتنافس على جوائز اليسر خلال ختام الدورة الخامسة من المهرجان، المزمع إقامتها في البلد جدة التاريخية من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.

وتضم اختيارات هذا العام سبعة أفلام مدعومة عبر منظومة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، من بينها الفيلم الذي يمثل المملكة العربية السعودية في جوائز "الأوسكار" فيلم "هجرة" للمخرجة شهد أمين، بالإضافة إلى ممثل دولة لبنان في جوائز الأوسكار، فيلم "نجوم الأمل والألم" للمخرج سيريل عريس.

وتشارك المخرجة زين دريعي بفيلمها الطويل الأول "غرق"، إلى جانب فيلم "رقية" ليانيس كوسّيم والمُستند إلى "العشرية السوداء" في الجزائر.

وتشمل القائمة فيلم الرسوم المتحركة الموجّه للكبار "الله ليس مُلزمًا" الذي عُرض في

مهرجان آنسي، بجانب الفيلم الوثائقي الكيني "تراك ماما" الذي يسلّط الضوء على قصصٍ واقعية نابضة بالشجاعة والإصرار.

وتتميز المسابقة الرسمية للمهرجان بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي "بارني" أولى تجارب المخرج محمد شيخ والمصوَّر في الصومال، الذي يتناول قصة اختفاء فتاة صغيرة في ظروف غامضة.

كما تشهد المسابقة العرضين الإقليميين لفيلمي "موسمان، غريبان" للمخرج شو مياكي الحائز على جائزة "الفهد الذهبي" في مهرجان لوكارنو، وفيلم "أرض ضائعة" للمخرج أكيو فوجيموتو، وهو أول فيلم روائي طويل يُقدَّم باللغة الروهينغية.

وتحتضن المسابقة الفيلم الفلسطيني "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس، الذي يتتبع قصة فتى ينجرف إلى احتجاج في الضفة الغربية من منظور والدته، إلى جانب أحدث أعمال المخرج

أبوبكر شوقي، الفيلم المصري " THE STORIES"، والفيلم العراقي "إركالا حلم كلكامش" للمخرج محمد جبارة الدراجي.



من جانبه، قال أنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي: "نواصل هذا العام توسيع آفاق ما يمكن أن تمثّله السينما العربية من رؤى وتجارب، عبر مسابقتنا الرسمية، التي تضم أعمالًا متجذّرة في بيئاتها المحلية، وتحمل في جوهرها حسًّا إنسانيًّا عالميًا في آن واحد.

وأضاف : يسعدنا أن نقدّم من خلالها نخبة من إبداعات المنطقة -ومن بينها الفيلم السعودي هجرة- ضمن مجموعةٍ تعيد رسم سردنا الجمعي عبر قصصٍ نابضة بالصمود والهجرة والهوية والتحوّل، تُروى بصدق وعمق ووضوح.