أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء





ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4568 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5330 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6091 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42640 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.28 جنيه للبيع و47.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.54 جنيه للبيع، و54.42 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.17 جنيه للبيع، 62.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.60 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.87 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.



وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: ستشعر اليوم بتحسن كبير في الأحوال الجوية.

وأضافت أن البلاد ستشهد اليوم انخفاضا في فرص تساقط الأمطار، لتكون غير مؤثرة وأقل بكثير من كمية الأمطار التي سقطت بالأمس.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة ستسترفع عن المعدل الطبيعي لها في هذا التوقيت، حيث تسجل القاهرة الكبري 29 درجة مئوية، مشيرة إلى أن مع غياب أشعة الشمس سنشعر بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن سرعات الرياح ستقل بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، ولكن علينا الحذر من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر.

ونوهت بأن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي وفرص لتساقط الأمطار مع نهاية الأسبوع الحالي، ولذلك علينا توخي الحذر وارتداء الملابس الخريفية.