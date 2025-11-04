الحكومة الإيرانية: طهران لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن طهران لم ولن يكن لديها برنامج نووي عسكري لأنها ملتزمة أخلاقياً ودينياً بفتوى الإمام الخامنئي التي تُحرّم استخدام القنبلة النووية.

وبيّنت مهاجراني أن غروسي أكد في تصريحاته الأخيرة عن أن إيران لم يكن لديها أبدا برنامج نووي عسكري ولا تمتلكه الآن.

وختمت مهاجراني تصريحاتها أن إيران⁩ لن تتجه أبدًا نحو القنبلة الذرية.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، استعداد بلاده للانخراط في مفاوضات تهدف إلى تبديد القلق الدولي بشأن برنامجها النووي، مؤكدا أن هذا البرنامج "ذو طابع سلمي بالكامل"، وفق تعبيره.

قال عراقجي خلال تصريحات صحفية إن طهران مستعدة لأي سلوك عدواني من جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن بلاده قادرة على الرد في حال نشوب أي مواجهة. وأضاف أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، غير أن الولايات المتحدة تضع شروطاً "تعجيزية وغير مقبولة"، على حد وصفه.

وأوضح الوزير الإيراني أن طهران لا تمانع في إجراء مفاوضات غير مباشرة تضمن مصالح جميع الأطراف، لكنها ترفض الحوار المباشر مع واشنطن في المرحلة الراهنة. كما شدد على أن بلاده لن تتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، معتبراً أن "أي عاقل لا يمكن أن يقبل بتجريد إيران من قدراتها الدفاعية".

وفي ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، أكد عراقجي أن إيران لن توقف عمليات التخصيب، قائلا: "ما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة."

وكشف أن بعض المواد النووية لا تزال تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت لهجمات، مضيفاً أن بلاده "تكبدت خسائر مادية كبيرة"، لكن التقنيات النووية ما تزال "قائمة وقادرة على العمل".

وانتقد عراقجي خطوة فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بتفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات على إيران، واصفاً إياها بأنها "إجراء غير قانوني ولا يحظى بإجماع دولي".

وكانت طهران قد أعلنت في 18 أكتوبر الماضي انتهاء مدة قرار مجلس الأمن رقم 2231، الصادر عام 2015 لدعم الاتفاق النووي، مؤكدة أنها لم تعد ملزمة بالقيود الأممية المفروضة على برنامجها النووي.

وفي سياق متصل، أشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، متهما إسرائيل بالاستعداد لشن "عدوان جديد"، لكنه حذر من أن "أي حرب مقبلة ستنتهي بهزيمة إسرائيل".

وأضاف أن إيران "اكتسبت خبرة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبرت صواريخها في معركة حقيقية"، مشيراً إلى أن إسرائيل "لم تكن لتهاجم دون ضوء أخضر أمريكي".

يذكر أن الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوماً، انتهت في 25 يونيو الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما أكدت واشنطن أن الهجمات "دمرت قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية".