الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران

أجرى الحرس الثوري مناورة لطائرات بدون طيار من قبل وحدات سجل التابعة للقوة بحضور اللواء محمد باكبور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي والعميد كرامي قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بعد التقييمات الميدانية للجاهزية القتالية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، و ذلك بحسب "إيران بالعربية".

خلال هذه المناورات، تابع القائد العام للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر تحركات الطائرات الهجومية والاستطلاعية المسيرة، فضلا عن تقييم الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية لوحدات سجيل.

وبحسب الإعلام الإيراني فقد أظهرت المناورة المذكورة، التي أجريت بهدف اختبار أنظمة الطائرات بدون طيار في مهام مشتركة، التقدم التكنولوجي والتنسيق العالي للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ المهام الجوية بدون طيار.

وأكد القادة الحاضرون في المناورات أن الجاهزية التكتيكية وسرعة الاستجابة لطائرات سجيل المسيرة تشير إلى نجاح برامج التدريب والممارسة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

