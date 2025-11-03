قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران

هاجر رزق

أجرى الحرس الثوري مناورة لطائرات بدون طيار من قبل وحدات سجل التابعة للقوة بحضور اللواء محمد باكبور القائد العام للحرس الثوري الإسلامي والعميد كرامي قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، بعد التقييمات الميدانية للجاهزية القتالية للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، و ذلك بحسب "إيران بالعربية".

خلال هذه المناورات، تابع القائد العام للحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر تحركات الطائرات الهجومية والاستطلاعية المسيرة، فضلا عن تقييم الجاهزية العملياتية والقدرة القتالية لوحدات سجيل.

وبحسب الإعلام الإيراني فقد أظهرت المناورة المذكورة، التي أجريت بهدف اختبار أنظمة الطائرات بدون طيار في مهام مشتركة، التقدم التكنولوجي والتنسيق العالي للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ المهام الجوية بدون طيار.

وأكد القادة الحاضرون في المناورات أن الجاهزية التكتيكية وسرعة الاستجابة لطائرات سجيل المسيرة تشير إلى نجاح برامج التدريب والممارسة للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني بهدف تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
 

