الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية

تواصلت تأخيرات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة، مع دخول الإغلاق الحكومي شهره الثاني، حيث بدأ مطلع أكتوبر الماضي أي منذ حوالي 33 يوما حتى الآن؛ وسط نقص حاد في المراقبين الجويين أثّر على حركة الطيران في عدد من المطارات الرئيسة.



وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية أن مطار نيوآرك في ولاية نيوجيرسي شهد تأخيرات تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات، في أحدث مؤشر على الضغوط المتصاعدة في قطاع الطيران.



وأفادت إدارة الطوارئ بمدينة نيويورك عبر منصة إكس، بأن تأخيرات نيوآرك تمتد عادةً لتشمل مطارات المنطقة الأخرى، داعية المسافرين إلى التأكد من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات تحسبًا لتغييرات في الجداول، وانتظار أطول، واحتمال فقدان الربط بين الرحلات.



إلى جانب نيوارك، سجّل كل من مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، ومطار دالاس-فورت وورث، ومطار شيكاغو أوهير، تأخيرات كبيرة وإلغاءات محدودة، بينما شهدت مطارات سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ودنفر وميامي مستويات مماثلة من الازدحام، بحسب بيانات موقع فليت أوير.



وبحلول مساء الأحد، بلغ عدد الرحلات المتأخرة داخل الولايات المتحدة أو المتجهة إليها أو المغادرة منها نحو أكثر من 4295 رحلة، إضافة إلى 557 إلغاء، علمًا بأن جزءًا من تلك الاضطرابات لا يرتبط مباشرةً بنقص المراقبين.



وكانت نسبة الرحلات التي وصلت في موعدها قبل الإغلاق في يوليو نحو 69%، مقابل معدل إلغاء بلغ 2.5%.



بدوره، حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي من أن استمرار عدم صرف رواتب المراقبين سيؤدي إلى مزيد من التعطّل في حركة الطيران، مؤكّدًا أن الحفاظ على السلامة الجوية سيظل أولوية حتى لو تطلّب الأمر إبطاء حركة الرحلات وإلغاء بعضها.



وقال دافي "لن أطرد مراقبين جويين يختارون البقاء في منازلهم لإطعام أسرهم، هم بحاجة إلى الدعم والرواتب، وليس للإقالة."



ويعمل نحو 13 ألف مراقب جوي حاليًا دون أجر، وفق ما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، التي كانت أصلًا تواجه نقصًا هيكليًا يقارب 3,000 مراقب قبل بدء الإغلاق.