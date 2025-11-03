اليماحي: أذربيجان شريك استراتيجي والتكامل العربي الإسلامي ضرورة لمواجهة التحديات

استقبل محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، صاحبة غافاروفا، رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بضيفته الكريمة، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني مع جمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، انطلاقًا من كونها شريكًا مهمًا للعالم العربي، وركيزة فاعلة في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع برلمان جمهورية أذربيجان على كافة المستويات.

وأشار "اليماحي" إلى أن أذربيجان تمثل نموذجًا متميزًا في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، داعيًا إلى استثمار التكامل العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتوحيد الجهود لخدمة القضايا المشتركة وتعزيز العدالة الدولية.

وأشاد بـالجهود الكبيرة والدبلوماسية البرلمانية النشيطة التي تبذلها السيدة غافاروفا في ظل رئاستها للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكداً أن الشبكة شهدت خلال قيادتها نقلة نوعية وانتشارًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز دور البرلمانات في دعم قضايا الدول النامية والدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة في المؤسسات الدولية.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي السيدة غافاروفا بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، الذي جاء تحت شعار “الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر”، وكذلك بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم النصر.

ومن جانبها، أكدت رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان حرصها الشديد على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي على كافة المستويات، خاصة وأنه يمثل الشعب العربي في 22 دولة عربية، متطلعة إلى زيادة وتيرة التنسيق والتعاون سواء على المستوى الثنائي بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان، أو من خلال المشاركة الفاعلة في أنشطة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وفي ختام اللقاء، تطرق رئيس البرلمان العربي إلى الاحتفال العالمي المبهر بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه قدم صورة مشرّفة لمصر والعرب جميعًا، وعبّر عن عبقرية الحضارة الإنسانية في أبهى صورها، مشيدًا بما حمله الافتتاح من رسالة سلام وحوار بين الحضارات والشعوب، وهو ما أكدته رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان التي قالت أن افتتاح المتحف كان حدث عالمي أبهر العالم أجمع وعكس عراقة وأصالة الحضارة المصرية.

حضر اللقاء، سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربى ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

