تركيا وإيران: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية.. ونتنياهو يريد إعـ.دام الأسرى
بروتوكول ثلاثي برعاية التضامن للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.. تفاصيل
الحرس الثوري يجري مناورات للطائرات المسيرة شمال غرب إيران
أسوأ مدرب.. ماذا قال نجوم الأهلي السابقين بعد التعادل أمام المصرى؟
الإغلاق الحكومي يشل حركة الطيران في المطارات الأمريكية
الدفاع الروسية: قصفنا المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بأسلحة عالية الدقة
مدبولي: ننفذ مشروعات طموحة لزيادة السعة التخزينية للقمح
دخان بإرتفاع 300 متر.. طوارئ في إندونيسيا بعد ثوران بركان
الطلب في تزايد.. طيران الإمارات يصنف القاهرة من أكثر وجهات المنطقة نشاطاً
صدمة لجمهور الزمالك بشأن مدة غياب خوان بيزيرا للإصابة
كلاكيت تاني مرة.. رفض دعوى التعويض المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يمثل أمام المحكمة في "قضية التمرد"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اليماحي: أذربيجان شريك استراتيجي والتكامل العربي الإسلامي ضرورة لمواجهة التحديات

اليماحي يستقبل رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان
اليماحي يستقبل رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان
الديب أبوعلي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، صاحبة غافاروفا، رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان ورئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بضيفته الكريمة، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني مع جمهورية أذربيجان في مختلف المجالات، انطلاقًا من كونها شريكًا مهمًا للعالم العربي، وركيزة فاعلة في العالم الإسلامي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون مع برلمان جمهورية أذربيجان على كافة المستويات.

وأشار "اليماحي" إلى أن أذربيجان تمثل نموذجًا متميزًا في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، داعيًا إلى استثمار التكامل العربي والإسلامي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتوحيد الجهود لخدمة القضايا المشتركة وتعزيز العدالة الدولية.

وأشاد بـالجهود الكبيرة والدبلوماسية البرلمانية النشيطة التي تبذلها السيدة غافاروفا في ظل رئاستها للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، مؤكداً أن الشبكة شهدت خلال قيادتها نقلة نوعية وانتشارًا واسعًا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز دور البرلمانات في دعم قضايا الدول النامية والدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة في المؤسسات الدولية.

كما هنأ رئيس البرلمان العربي السيدة غافاروفا بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد دستور جمهورية أذربيجان، الذي جاء تحت شعار “الدستور أساس استقلال وسيادة الدول في العالم المعاصر”، وكذلك بمناسبة الذكرى الخامسة ليوم النصر.

ومن جانبها، أكدت رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان حرصها الشديد على تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي على كافة المستويات، خاصة وأنه يمثل الشعب العربي في 22 دولة عربية، متطلعة إلى زيادة وتيرة التنسيق والتعاون سواء على المستوى الثنائي بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية أذربيجان، أو من خلال المشاركة الفاعلة في أنشطة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز.

وفي ختام اللقاء، تطرق رئيس البرلمان العربي إلى الاحتفال العالمي المبهر بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه قدم صورة مشرّفة لمصر والعرب جميعًا، وعبّر عن عبقرية الحضارة الإنسانية في أبهى صورها، مشيدًا بما حمله الافتتاح من رسالة سلام وحوار بين الحضارات والشعوب، وهو ما أكدته رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان التي قالت أن افتتاح المتحف كان حدث عالمي أبهر العالم أجمع وعكس عراقة وأصالة الحضارة المصرية.

حضر اللقاء، سعادة المستشار كامل فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربى ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

https://youtu.be/luP9fjdQQ1w

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي صاحبة غافاروفا رئيسة برلمان جمهورية أذربيجان الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز جمهورية أذربيجان أذربيجان المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

جانب من الحدث

قرعة علنية على 633 قطعة سكنية بتقسيم قرية عثمان بن عفان في الفرافرة

مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

مدرسة نجع الجزيرة بقنا تحصل على مركز متقدم بجائزة التميز المؤسسي

محافظ الغربية

محافظ الغربية يستقبل القيادات المحلية الجدد.. ويؤكد: المواطن في قلب أولوياتنا

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

