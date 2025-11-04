قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير مناخي: إسرائيل تستمطر السحب مما يؤثر سلبا على إيران

هاني حسين

أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن استمطار السحب ظاهرة صناعية تُستخدم منذ أكثر من 30 عامًا، وما زالت تُطبق في بعض الدول مثل المغرب والسعودية والإمارات. 


وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات جامعة الدول العربية، حيث عرضت الجزائر معاناتها من ندرة المياه بسبب قيام المغرب بعمليات استمطار السحب.


وأضاف أن حركة الرياح في طبقات الجو العليا تسير عادة من الغرب إلى الشرق، وأن حركة السحب تتكوّن أساسًا من بخار المياه الذي يتكاثف ويسقط في صورة أمطار. وأشار إلى أن استمطار السحب لا يحدث بشكل يومي، وإنما قد يتم مرة واحدة في الأسبوع فقط.


وشدد على أن الصين تُعد أكبر دولة في العالم استخدامًا لتقنية استمطار السحب، بينما تقوم إسرائيل أيضًا بممارسة هذه العمليات، وهو ما يؤثر سلبًا على إيران من حيث توزيع كميات الأمطار في المنطقة.

السحب الامطار الاستمطار اخبار التوك شو اسرائيل

