تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان لجلسة 4 يناير
تأجيل محاكمة 8 متهمين في خلية داعش الدرب الأحمر لجلسة 4 يناير
كريم المنباوي: افتتاح المتحف المصري الجديد نقلة كبيرة للأنماط السياحية
مكتبة الإسكندرية: احتفالنا بالمتحف المصري الكبير رسالة فخر من عروس البحر المتوسط للعالم
السيدة انتصار السيسي عن افتتاح المتحف الكبير: مصر ظهرت في أبهى صورها وتروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
معايير جديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق.. تفاصيل
مرموش بديلا.. تشكيل مانشستر سيتي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
إسرائيل تواصل قصف غزة ونسف المباني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي: غياب الولايات المتحدة عن "كوب-30" يمثل نقطة تحول

مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا
مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا
أ ش أ

قال مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا اليوم /الأحد/ إن الغياب المحتمل للولايات المتحدة عن قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ "كوب-30" المقبلة يمثل "نقطة تحول".


وأضاف هوكسترا في تصريحات صحيفة نقلتها مجلة "بوليتيكو" المختصة في الشأن الأوروبي: "نحن نتحدث عن أكبر لاعب جيوسياسي وأكثرهم هيمنة وأهمية في العالم بأسره، إنها ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات"، موضحا أن انسحاب أمريكا وهي لاعب أساسي سيسبب ضررا، مشيرًا مع ذلك إلى أن بعض رؤساء البلديات وحكام الولايات الأمريكية لا يزالون ملتزمين بالسياسات البيئية.


ومن المنتظر أن يبدأ مؤتمر "كوب-30" للمناخ في 10 نوفمبر الجاري في مدينة بيليم الساحلية في منطقة الأمازون، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لن ترسل "ممثلين رفيعي المستوى"، وسط ضغوط واشنطن الأوسع نطاقًا ضد سياسات المناخ.. بحسب قول المجلة.


وقد أعلن الرئيس ترامب بالفعل أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية. وفي الشهر الماضي، ضغط الوفد الأمريكي في مفاوضات المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في لندن أيضًا على الدول لتجنب التصويت على رسوم مقترحة لخفض انبعاثات الكربون على الشحن العالمي.


وبشكل عام، أبرزت "بوليتيكو" أن حوالي 100 دولة أخفقت في تقديم أهداف أكثر طموحًا لخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر COP30 حتى أن الاتحاد الأوروبي بات أيضًا متخلفًا عن الركب، ففي العام الماضي، وجد تقرير للأمم المتحدة أنه حتى لو أوفت الدول بخططها لعام 2030، فإن تلوث الكربون سينخفض ​​بأقل من 3% فقط مقارنة بمستويات عام 2019، ومن المرجح أن ذلك لن يكون كافيًا لتجنب نقاط التحول المناخية الكبرى.


وأعرب هوكسترا في تصريحاته عن أمله في أن يدفع COP30 الحكومات إلى "اتخاذ خطوات ملموسة" بشأن التكيف مع الواقع المناخي الجديد وإحراز تقدم في أسواق الكربون، من بين مبادرات أخرى، كما أعرب عن قلقه إزاء مساعي الصين لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم.


وقال:"سيكون من المهم للغاية بالنسبة للعالم أن تمتنع الصين عن ذلك"، مضيفًا أن التزام بكين بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا منخفض للغاية.
 

مفوض شئون المناخ في الاتحاد الأوروبي ووبكي هوكسترا قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ كوب 30 لاعب جيوسياسي مؤتمر كوب 30 للمناخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان روح أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للإنتصار المجيد

فيديو

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

