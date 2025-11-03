عمرو أديب: إسرائيل رسميا مدعومة من أمريكا وأبو حنان.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن إسرائيل رسميا مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الحاج أبو حنان، الرئيس ترامب قال أغرب حاجة وقال "نتيناهو صديقي وسأحاول أن أساعده في محاكمته".

وأضاف عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن نتيناهو مدان في قضايا فساد، ومع ذلك يدعمه أقوى واحد في العالم شخصيا، والشرق الأوسط كل ما يتمناه الهدنة وإدخال المساعدات، وتم نسيان الدولة الفلسطينية.

وتابع: أين القدس، انتي موضوعها تماما، انت أخر مرة سمعت عاصمتها القدس امتى؟ ظهرت أمور جديدة الآن وانتهت القدس.

وأشار عمرو أديب، إلى أن مصر هي الدولة القادرة حتى الآن ألا يفكر فيها أحد أو أن يسيطر أحد على إرادة مصر أو الاقتراب من حدودها.

وتابع: الإدارة المصرية متحسبة لاحتمالات ضغوطات إسرائيلية على مصر بسبب الغاز.