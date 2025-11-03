عمرو أديب عن انتقادات المصريين للحفل: "كله بقى خبير متاحف".. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن أهم ما شغله خلال يوم افتتاح المتحف المصري الكبير، هو افتتاح المتحف نفسه، والأمر الثاني هو عدم وجود حوادث في هذا اليوم.

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أنه يجب أن أكون واضحا وصريحا جارحا، وقال "ايه اللي انتوا بتعملوه فينا ده" يقصد التعليقات من المصريين على نقل احتفالية المتحف المصري الكبير.

وتابع: يا جماعة اشمعنا انتوا، يعني العالم كله يشيد بافتتاح متحف مصر الكبير، ونحن ننتقد تفاصيل الحفل.

وأوضح أن هناك فرق بين النقد والانتقاد، فما كان يهمنا في هذا اليوم هو افتتاح المتحف المصري الكبير، وكل واحد بقى خبير متاحف، منوها أنه لا يمكن المقارنة بين حفل المتحف الكبير وحفل موكب المومياوات.