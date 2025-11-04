قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
جريمة جديدة.. حماس تحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية التهويدية
مندوب مصر بالأمم المتحدة يقيم احتفالية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
خسارة عالمية جديدة.. كم سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية الآن؟
الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري
محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم ويؤكد: نعمل لتهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيران امتدت إلى 10 محال تجارية .. شهود عيان يكشفون تفاصيل حريق مول العبور

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

كشف عدد من شهود العيان، حول واقعة نشوب حريق بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور أن الحريق بدأ في حوالي الساعة الثالثة فجرا، داخل أحد محلات الهواتف المحمولة بالطابق الثاني، بسبب ماس كهربائي.

وتابع الشهود أن الحريق امتد بعد ذلك  الى 10 محلات بالمول، مشيرين إلى أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمول خلال نصف ساعة، وتم السيطرة على الحريق على الفورى، وأن الخسائر كلها تمثلت في خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية.


من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع نشوب حريق بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحريق.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بأحد المولات بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد نشوب الحريق مرة أخري، وأسفر الحريق عن إصابة واحدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بمول بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور.

وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات، منهم سيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، وسيارتي إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بجروح وتمت خياطته وخروجه من المستشفي علي الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية حريق العبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

مونوريل غرب النيل

افتتاح مونوريل شرق القاهرة والتشغيل التجريبي للقطار السريع الأحد | تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة تستعرض أجندة التنمية البشرية في مصر بالمؤتمر العالمي PHDC’25

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريرًا ميدانيًا عن جولات تفتيشية بـ4 أحياء بالقاهرة

البابا تواضروس

رئيس الدير المحرق يهنئ البابا تواضروس بعيد ميلاده وذكرى القرعة الهيكلية

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صحة الشرقية تنظم قافلتين طبيتين بالزقازيق وأبوكبير .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ضبط أكثر من 8 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في حملات رقابية بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

سر تتبيلة الفراخ المشوية.. مش هتشتري من برة تاني

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني
سر تتبيلة الفراخ المشوية اللي هيخليك ما تشتريش من بره تاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد