النيران امتدت إلى 10 محال تجارية .. شهود عيان يكشفون تفاصيل حريق مول العبور

كشف عدد من شهود العيان، حول واقعة نشوب حريق بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور أن الحريق بدأ في حوالي الساعة الثالثة فجرا، داخل أحد محلات الهواتف المحمولة بالطابق الثاني، بسبب ماس كهربائي.

وتابع الشهود أن الحريق امتد بعد ذلك الى 10 محلات بالمول، مشيرين إلى أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للمول خلال نصف ساعة، وتم السيطرة على الحريق على الفورى، وأن الخسائر كلها تمثلت في خسائر مادية ولا يوجد خسائر بشرية.



من ناحية أخرى انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع نشوب حريق بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحريق.

وكانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بأحد المولات بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد نشوب الحريق مرة أخري، وأسفر الحريق عن إصابة واحدة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بمول بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور.

وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات، منهم سيارتي إطفاء و2 خزان استراتيجي، وسيارتي إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، كما تم فرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص بجروح وتمت خياطته وخروجه من المستشفي علي الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.