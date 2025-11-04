ننشر الصور الأولى لحادث حريق مول بالعبور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لنشوب حريق شب فى مول شهير بمدينة العبور بمحافظة القليوبية دون خسائر بشرية.


تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بأحد المولات بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور، كما تمت أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع تجدد نشوب الحريق مرة أخرى، وأسفر الحريق عن إصابة شخص.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات الحماية المدنية بنشوب حريق بمول بمنطقة حي الكرامة بمدينة العبور.


وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات، منها سيارتا إطفاء و2 خزان استراتيجي، وسيارتا إسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

 كما تم فرض كردون أمنى بمحيط نشوب الحريق حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.


وأسفر الحريق عن إصابة شخص بجروح وتمت خياطته وخروجه من المستشفى على الفور، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

