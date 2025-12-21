بدء أعمال مد خطوط الغاز الطبيعى للقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إصدار تصريح الحفر السطحى الطولى بالطرق الإسفلتية ، تمهيداً لبدء أعمال مد خطوط الغاز إلى القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية.

وفى دفعة قوية لمسار التنمية وتحسين مستوى الخدمات ، وإستكمال مشروعات إدخال الغاز الطبيعى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" .

وأشار إلى أن الموافقة تشمل تنفيذ أعمال التوصيل بأقطار 355 مللى لخطوط الغاز على طرق (بلانة / كلابشة من الكيلو 38 بوادي العلاب وحتى الكيلو 50 عند مزلقان كلابشة ) ، بالإضافة إلى طريق كوم أمبو / إدفو الزراعى من الكيلو 41 وحتى قرية مرواو ، إلى جانب خطوط بقطر 40.5 سم ، وذلك وفق إشتراطات فنية صارمة تتضمن تنفيذ التحويلات المرورية ، ومعاينتها من قبل الجهات المختصة ، وسداد قيمة تأمين إعادة الشىء لأصله قبل الشروع فى أعمال الحفر .

الغاز الطبيعى

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم التنسيق الكامل مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية المقررة ، خاصة بعد الإنتهاء بنسبة 100% من الوصلات الداخلية لـ 14 قرية من إجمالى 31 قرية تستهدفها المرحلة الحالية من المشروع ضمن "حياة كريمة " .

وأكد المحافظ على أنه يتم حالياً حصر المشكلات وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز ، لاسيما أسفل خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو ، فيما تم الإنتهاء الكامل من الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو ، بينما تسير أعمال الشبكة الخارجية بمعدلات قياسية وصلت إلى 80% حتى الآن ، وبالتوازى مع ذلك فإنه مدرج توصيل خدمة الغاز الطبيعى ضمن خطة عام 2026 إلى 6 مناطق سكنية بمدينة أسوان وهى مناطق الشيخ هارون وعزبة العسكر والكرور ونجع المحطة والكسارة والجزيرة .

ويأتى ذلك أيضاً تتويجاً للقاء المثمر لمحافظ أسوان مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والذي أسفر عن خطوات تنفيذية واضحة تضع المحافظة على الطريق الصحيح نحو التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .