قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء أعمال مد خطوط الغاز الطبيعى للقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عن موافقة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على إصدار تصريح الحفر السطحى الطولى بالطرق الإسفلتية ، تمهيداً لبدء أعمال مد خطوط الغاز إلى القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية.

وفى دفعة قوية لمسار التنمية وتحسين مستوى الخدمات ، وإستكمال مشروعات إدخال الغاز الطبيعى بالقرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" .

وأشار إلى أن الموافقة تشمل تنفيذ أعمال التوصيل بأقطار 355 مللى لخطوط الغاز على طرق (بلانة / كلابشة من الكيلو 38 بوادي العلاب وحتى الكيلو 50 عند مزلقان كلابشة ) ، بالإضافة إلى طريق كوم أمبو / إدفو الزراعى من الكيلو 41 وحتى قرية مرواو ، إلى جانب خطوط بقطر 40.5 سم ، وذلك وفق إشتراطات فنية صارمة تتضمن تنفيذ التحويلات المرورية ، ومعاينتها من قبل الجهات المختصة ، وسداد قيمة تأمين إعادة الشىء لأصله قبل الشروع فى أعمال الحفر .

الغاز الطبيعى

وأضاف الدكتور إسماعيل كمال على أنه يتم التنسيق الكامل مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير الهندسية المقررة ، خاصة بعد الإنتهاء بنسبة 100% من الوصلات الداخلية لـ 14 قرية من إجمالى 31 قرية تستهدفها المرحلة الحالية من المشروع ضمن "حياة كريمة " .

وأكد المحافظ على أنه يتم حالياً حصر المشكلات وتذليل العقبات لضمان سرعة الإنتهاء من أعمال الحفر ومد وتعدية خطوط الغاز ، لاسيما أسفل خطوط السكك الحديدية بمدينة كوم أمبو ، فيما تم الإنتهاء الكامل من الشبكة الداخلية لمصانع كوم أمبو ، بينما تسير أعمال الشبكة الخارجية بمعدلات قياسية وصلت إلى 80% حتى الآن ، وبالتوازى مع ذلك فإنه مدرج توصيل خدمة الغاز الطبيعى ضمن خطة عام 2026 إلى 6 مناطق سكنية بمدينة أسوان وهى مناطق الشيخ هارون وعزبة العسكر والكرور ونجع المحطة والكسارة والجزيرة .

ويأتى ذلك أيضاً تتويجاً للقاء المثمر لمحافظ أسوان مع المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر، والذي أسفر عن خطوات تنفيذية واضحة تضع المحافظة على الطريق الصحيح نحو التوسع فى مشروعات الغاز الطبيعى وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

هجوم اسرائيلي جنوب لبنان

هجومان متتاليان لجيش الاحتلال على قرية بجنوب لبنان خلال 15 دقيقة

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

تحويل مسار العديد من الرحلات الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان

الرئيس الفرنسي

سرقة 40 ألف يورو من قصر الإليزيه.. ضبط موظف يبيع قطع فاخرة عبر الإنترنت

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد