بكاميرا 50 ميجابكسل .. موبايل Lava الجديد برخص التراب

كشفت شركة لافا Lava الهندية، عن أحدث الهواتف الاقتصادية تحت عنوان Lava O2، والذي يستهدف محدودي الدخل بميزات رائعة وهو الأسرع أداء في فئته.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يتميز هاتف لافا Lava O2، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.5 بوصة، بدقة HD +، تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف لافا Lava O2

وتحت الغطاء، يعمل هاتف لافا Lava O2، بمعالج يونيسوك من نوع Unisoc T616 المقترن بوحدة معالجة الرسومات من نوع Mali-G57 MP1.

ويتم إقران المعالج بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR4x، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Lava O2

وتحتوي الشاشة أيضا على فتحة مثقوبة في المنتصف مخصصة للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وبالإضافة إلى ذلك يتمتع هاتف Lava O2، بنظام كاميرا ثلاثي في ​​الخلف، يشتمل الإعداد على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ثانوية تسمي كاميرا AI.

ويحزم هاتف لافا الاقتصادي Lava O2، بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13.

Lava O2

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف Lava O2، على بطاقة SIM مزدوجة، وراديو FM ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليمتر، واتصال بلوتوث 5.0 ومنفذ شحن USB من النوع C، وواي فاي مزدوج النطاق، وتقنية Bluetooth 5.0، ودعما لشبكات الجيل الرابع G4، ومستشعر بصمة جانبي مدمج بزر الطاقة.

يتوفر هاتف لافا Lava O2، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 100 دولار (أي ما يعادل 4.650 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، وهو متوفر بخيارين من الألوان هي: الأرجواني والأخضر.