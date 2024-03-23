منافسة شرسة لجذب المتابعين.. الحسابات الأكثر متابعة على السوشيال ميديا حول العالم

فى العصر الرقمى الحديث، تمثل مواقع التواصل الاجتماعي قوة كبيرة لبعض الأشخاص سواء كانوا من المشاهير أو من الشخصيات الذين لم يكونوا معروفين من قبل أن يصبحوا نجوما بفضل منصات السوشيال ميديا، وذلك لأن حساباتهم تضم الملايين من المتابعين في جميع أنحاء العالم، لذلك سنتحدث في هذا التقرير عن الحسابات الأكثر متابعة على مستوى العالم على منصات التواصل الشهيرة.

أكثر الحسابات متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي

ليس المشاهير وحدهم من لديهم عدد متابعين ضخم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تمكن أشخاص عاديون من جمع عدد كبير من المتابعين على حساباتهم على منصات السوشيال ميديا المختلفة، سنعرض لكم فيما يلي قائمة لإصحاب الحسابات التي تملك أكبر عدد متابعين حول العالم على جميع المنصات الرئيسية مجتمعة:



حسابات تيك توك الأكثر متابعة في 2024

خلال السنوات الأخيرة، أصبح تيك توك واحد من أكبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، مع أكثر من مليار مستخدم نشط، وانتشار مقاطع الفيديو القصيرة بسرعة كبيرة وتصل إلى ملايين المستخدمين يوميا، تحقق بعض الحسابات عدد أكبر من المتابعين، من بيهم الشخصيات التالية:



1. خابي لامي: هو تيك توكر سنغالي حصل على الجنسية الإيطالية، وهو يعد الشخص الأكثر متابعة على تيك توك، حيث يصل عدد متابعيه إلى 161.4 مليون.

2. تشارلي داميليو : أو ملكة التيك توك كما يطلق عليها، نظرا لأنها الشخصية الأكثر متابعة على المنصة، حيث تحصد مقاطع الفيديو الراقصة التي تؤديها مشاهدات بالملايين، ويتابع حسابها على تيك توك 152 مليون متابع.

3. بيلا بورش: حصدت المقاطع التي تؤديها المغنية الأمريكية التي ولدت في الفلبين على الملايين من المشاهدات، فهي صاحبة الفيديو الذي حصل على أكبر عدد إعجابات في تاريخ الشبكة على حسابها البالغ عدد متابعيه 93.8 مليون متابع.

4. جيمي دونالدسون: وهو المعروف باسم MrBeast على تيك توك، أحد المشاهير المخضرمين على المنصة، مع ما يصل من 93.4 مليون متابع على حسابه.

5. أديسون راي: هي شخصية وراقصة امريكية جمعت الفيديوهات التي تنشئها أكثر من 88.6 مليون متابع على تيك توك فقط.

حسابات تيك توك الأكثر متابعة في 2024

الحسابات الأكثر متابعة على تويتر

1.إيلون ماسك: ليس فقط لأنه مالك المنصة حاليا، يعد الملياردير الأمريكي من الشخصيات البارزة على منصة تويتر حيث يتابع حسابه 176.4 مليون متابع.

2. باراك أوباما: يمتلك الرئيس الأمريكي الأسبق حسابا على تويتر يصل عدد متابعيه إلى 133.54 مليون متابعا.

3. كريستيانو رونالدو: يتابع لاعب كرة قدم البرتغالي الأصل، ما يصل إلى 110.7 مليون متابع على منصة تويتر.

4.. جاستن بيبر: يضم حساب الموسيقي الشهير حوالي 113.1 مليون متابعا، حيث يجذب المغني الكندي أكثر من نصف مليار متابع عبر منصة التواصل تويتر.

الحسابات الأكثر متابعة على تويتر

الحسابات الأكثر متابعة على إنستجرام

1. كريستيانو رونالدو: يحافظ على هيمنته على إنستجرام مع أكثر من 625 مليون متابع.

2. ليونيل ميسي: يتمتع لاعب كرة قدم بمتابعة هائلة على إنستجرام تصل إلى 492 مليون متابع.

3. سيلينا غوميز: تمتع المغنية الأمريكية بحضور قوي مع أكثر من 429.7 مليون متابع على إنستجرام.

4. كايلي جينر: يبلغ عدد مابعي عارضة الأزياء الأمريكية 398 مليون متابع على إنستجرام.

الحسابات الأكثر متابعة على إنستجرام

الحسابات الأكثر متابعة على فيسبوك

1. كريستيانو رونالدو: يتصدر لاعب كرة القدم البرتغالي أيضا قائمة الحساب الأكثر متابعة على فيسبوك ما يصل إلى 150 مليون متابع

2. ليونيل ميسي: يمتلك لاعب كرة قدم الأرجنتيني الأصل حوالي 109 مليون متابع على فيسبوك.

3. فين ديزل: يتابع حصاب الممثل الأمريكي الشهير حوالي 111 مليون متابعا على فيسبوك.

4. شاكيرا: يتابع حساب المغنية ما يقرب من 112 مليون متابع.