يستخدمها الملايين.. تغيير جذري في خاصية فيسبوك المثيرة للجدل

هل تتذكر "نكزات فيسبوك" أو Poke؟.. تلك الميزة التي انتشرت لفترة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عاودت الظهور مرة أخرى مؤخرا بشكل كبير بين رواد المنصة.

وعبر بيان لها، قالت شركة "ميتا" مالكة فيسبوك، إنها أجرت مؤخرا بعض التحديثات الصغيرة على ميزة النكز "Poke"، التي يتم استخدامها لجذب انتباه الإصدقاء على المنصة، من بينها اقتراحات سريعة لـ "نكز" أصدقائك على فيسبوك، إلى جانب العثور على صفحة الميزة من خلال البحث.

فيسبوك تعيد إحياء “بوك” Poke

قالت "ميتا"، إن هذه التغييرات الصغيرة أدت إلى زيادة في عدد مرات "بوك" بمقدار 13 % خلال الشهر الماضي، وأوضحت أن أكثر مستخدمي ميزة فيسبوك كانوا من الشباب، حيث تأتي 50٪ من "النكزات" من الفئة العمرية بين 18 إلى 29 عاما.

وذكرت مالكة فيسبوك، إن وظيفة "Poke" هي طريقة سهلة وبسيطة يمكن للأشخاص إرسالها لإلقاء التحية على صديق ويمكن أن تقود إلى إجراء المزيد من المحادثات، والآن، تعمل الشركة الأمريكية على إعادة إظهار الميزة بمناسبة الذكرى العشرين لشبكة التواصل الاجتماعي وتأطيرها كطريقة سهلة لقول "مرحبا" لصديق.

Poke

وتعد "بوك" أو Poking أحد أقدم ميزات "فيسبوك" وأكثرها إثارة للجدل، حيث يرجع تاريخها إلى تأسيس المنصة في عام 2004، ولكنه تم إخفاؤها في خيارات التنقل بعد أن فقدت شعبيتها بعد فترة من إطلاقها، حينذاك لم تحدد "ميتا" ما هي الغاية الأساسية وراء استخدام هذه الميزة، وتركت الأمر لتفسير المستخدمين، مما جعلهم يتساءلون عن الهدف منها، في حين استخدامها البعض كوسيلة لجذب انتباه الآخرين بشكل مختلف.

ويشار إلى وظيفة "بوك" قد حصلت على تحسينات مهمة، حيث قامت "ميتا" بتحسين اقتراحات النظام الأساسي بشأن الأشخاص الذين يجب النقر عليهم، كما سهلت أيضا العثور على صفحة "النكز" من خلال البحث، بالإضافة إلى ذلك، أضاف فيسبوك القدرة على نكز صديق عند البحث عنه على الشبكة الاجتماعية.