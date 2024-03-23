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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل ريلمي في مصر.. ألحق العرض

ريلمي C30
ريلمي C30

تمتلك شركة ريلمي مجموعة واسعة من الهواتف الذكية، حيث تضم محفظتها عددا من الأجهزة صديقة الميزانية وتمتلك الكثير من المواصفات الجيدة التي تتوفر مقابل سعر رخيص، وسنتعرف فيما يلي على أرخص موبايل ريلمي في مصر.

أرخص موبايل ريلمي في مصر

يعد هاتف ريلمي C30 من أرخص هواتف ريلمي في مصر، وهو يتميز بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل.

 

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ويعمل موبايل ريلمي C30، بواسطة معالج من نوع Unisoc Tiger T612، المطور من قبل شركة يونيسوك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 أو 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 32 أو 64 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD لتوسيع التخزين الداخلي.

ريلمي C30

ويتمتع موبايل ريلمي C30، بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل في الخلف مقترنة بفلاش LED.

ويعمل موبايل ريلمي C30، بواجهة المستخدم التابعة لها Realme UI، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ريلمي C30

ويحزم موبايل ريلمي C30، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما يوفر أيضا دعما للشحن السريع بقدرة 10 وات، ويتوفر الهاتف باللون الأزرق والأخضر.

ويتوفر ريلمي C30، على أحد مواقع التجارة الألكترونية في مصر مقابل خصم مغري يصل إلى 6%، ويبلغ سعره حاليا حوالي 3.999 جنيها مصريا.

ريلمي C30
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