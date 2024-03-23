الرئيس الروسي يعلن حدادا عاما في البلاد عقب هجوم موسكو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الحداد العام في جميع أنحاء البلاد جراء الهجوم الإرهابي في العاصمة موسكو.

ونشرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، شريط فيديو لحظة القبض على مشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على العاصمة الروسية موسكو.

وأدان مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، بأشد العبارات الهجوم "الشنيع" في موسكو الليلة الماضية.

وأفادت لجنة تحقيقات روسية في واقعة هجوم كروكوس قرب موسكو بارتفاع ضحايا الهجوم ليتجاوز المائة وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وذكرت لجنة التحقيق ارتفاع عدد قتلى الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية قرب موسكو إلى 115 قتيلًا.

يأتي ذلك فيما صرح مسئول روسي بقوله متوعدًا بأنه إذا ثبت تورط أوكرانيا بهجوم "كروكوس" فسنرد عليهم بشكل واضح على الأرض.