مدبولي: الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.. شكري: لم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

مدبولي: الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع

تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وإجراءات تفعيل منظومة الشحن المسبق.

شكري: لم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال استقباله نظيرته الألمانية من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا بد من ضرورة حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت.

وفد النواب الأمريكي يعرب عن تقديره لدور مصر في التعامل مع أزمة غزة

أعرب وفد مجلس النواب الأمريكي عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به مصر للتعامل مع الأزمة الحالية في قطاع غزة، وذلك حسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أول أيام عيد الفطر.. فيديو

كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل أول خسوف جزئي للقمر تشهده الكرة الأرضية اليوم خلال عام 2024.

أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة.. جوتيريش: 171 موظفا من الأونروا قتلوا بغزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب علينا أن نسعى للحفاظ على الخدمات التي تقدمها الأونروا واستكمال الخدمات، التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.

وزير الخارجية الأردني: اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مـذبحة إنسانية يجب منعها

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مـذبحة إنسانية ويجب أن نمنع ذلك، مشيرا إلى أن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص.

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة في غزة راح ضحيتها 107 شهداء

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32333 شهيدا و74694 مصابا منذ 7 أكتوبر.

الصحة العالمية: هناك مجاعة في غزة وكثير من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية

أكد طارق باساريفيتش، المتحدث الرسمي بأسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك مجاعة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن كثير من الفلسطينيين لا يحصلون على الأغذية، حتى أنه أصبحنا في حاجة إلى ضمان وجود الآليات كافة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال أجبر العاملين والجرحى بمستشفى الأمل بخانيونس على إخلائه

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ عاجل، أفادت فيه بأن الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أجبرت العاملين والجرحى في مستشفى الأمل بخان يونس على إخلائه الليلة الماضية.

كنت شغالة في شركة اتصالات ومشوني .. ياسمين صبري تحكي صدمة بحياتها

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " ياسمين صبري تروي قصة نجاحها: بدأت موظفة في مكتبة إسكندرية ودلوقتي الفلوس بتجيلي بأقل مجهود".