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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش يكشف الأوضاع الصعبة لعمال الإغاثة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية

أمين عام الأمم المتحدة
أمين عام الأمم المتحدة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة شاركوه الوضع الصعب والبيئة الصعبه للغاية التي يعملون بها في القطاع.

وجاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر، وذهابه إلى معبر رفح ورؤية الأوضاع الإنسانية الصعبه لأهل غزة بسبب الحصار والحرب الإسرائيلية عليهم.

وأضاف جونيريش عبر حسابه على منصة إكس: "لقد شاركني العاملون في المجال الإنساني في غزة بالبيئة الصعبة للغاية التي يعملون فيها".

وأضاف: "وقال بعضهم، الذين يتمتعون بخبرة تمتد لعقود، إنهم لم يواجهوا موقفًا بهذه الصعوبة من قبل".

وأشار جوتيريش، إلى أن عمال الإغاثة في قطاع غزة يحتاجون إلى الموارد وإمكانية الوصول والسلامة الآن.

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