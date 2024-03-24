عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش: إعاقة دخول الاحتياجات الإنسانية إلى غزة انتهاك للقانون الدولي.. والفلسطينيون يحتاجون إلى طوفان من المساعدات

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

صرح أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بعدة تصريحات، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، نرصد لكم أبرز تصريحاته في هذا التقرير:

 

ما يحدث ضد المدنيين في غزة انتهاك للقانون الدولي

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المبادئ الأساسية للقانون الدولي هي حماية المدنيين، وعندما ننظر إلى الطريقة الت تتم من العمليات العسكرية في غزة، فإن هناك انتهاكا للقانون الدولي في حماية المدنيين.

وقال جوتيريش، إنه من الواضح، أن المساعدات الإنسانية لا بد أن يتم ضمانها بقرار من مجلس الأمن، مشيرا إلى أن إعاقة دخول المساعدات الإنسانية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه لم يطالب بدخول غزة، لأنه منذ يومين طلب رئيس الأونروا دخول غزة، وتم رفض هذا الطلب.

لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة

 

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، :" تشرفت بالإفطار مع اللاجئين الذين نزحوا مع الصراع الموجود في السودان، وتأثرت كثيراً لمعاناتهم التي لا يتحدث أحداً عنها".

وأضاف “ جوتيريش”، أنه لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة.

وحث أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة جميع البلدان ، على ضمان وجود نظام لحماية جميع اللاجئين و حقوقهم"

وتوجه أنطونيو جوتيريش بالشكر للقيادة المصرية، على جهودها تجاه ما يجري في غزة،كما توجه بالشكر للشعب المصري على كرمه، و التزامه بقيم الرحمة.

 

لسنا ضد أحد بل نؤيد القيم والمبادئ

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “نحن لسنا ضد أي أحد بل نؤيد القيم والمبادئ الموجودة في الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعملنا قائم على هذه المبادئ".

وقال “جوتيريش”،  إنه لا مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريقة الفعالة لنقل المساعدات إلى غزة هي عن طريق البر.
 وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى طوفان من المساعدات وليس فقط مجرد إسقاطات أو ناقلات.

نعمل على تقديم الدعم للأونروا للقيام بدورها الكامل في قطاع غزة

 

قال  أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “نعلم جميعا أنه لدينا انقسامات جيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اتخاذ القرارات لحل الأزمة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لا يتم احترامها.

وأضاف أنطونيو جوتيريش، أن مجلس الأمن قرر إرسال المساعدات لغزة.

وتابع: “نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين للأونروا، لأنها تعد العمود الفقري للمساعدات داخل غزة”.

واستطرد: “نعمل على رصد أي مجال من عدم الالتزام في إرسال المساعدات”، مؤكدا أن “الأونروا قائمة على مبادئ الأمم المتحدة، ونعمل على تحسين قدرتها للقيام بدورها الكامل”.

غزة تحتاج إلى طوفان من المساعدات وليس مجرد إسقاطات أو ناقلات

 

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن شاحنات الإغاثة يتم إعاقة إدخالها ويجب إيقاف إطلاق النار بشكل فوري في غزة  على أساس إنساني.

وأضاف “جوتيريش” خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، أنه لا مبرر للعقاب الجماعي في قطاع غزة، مؤكدًا أن الطريقة الفعالة لنقل المساعدات إلى غزة هي عن طريق البر.
 وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن الفلسطينيين في غزة يحتاجون إلى طوفان من المساعدات ليس فقط مجرد إسقاطات أو ناقلات.

كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار ملائمة برمضان

 

قال  أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “عملت على مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وعملنا على متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط والسودان".

وأضاف أنطونيو جوتيريش،قائلاً: “حزنت، عندما كنت أتناول الإفطار على النيل، وعلمت أنه ربما كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون أن يتناولوا وجبة إفطار ملائمة”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة: “وصلت لمعبر رفح لتسبيط الضوء على المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في محاولة السعي نحو وقف إطلاق النار”. 

جوتيريش انطونيو جوتيريش غزة حماية المدنيين الاونروا المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

3 أيام إجازة متواصلة للعاملين في القطاع العام والخاص بقرار رسمي| اعرف موعد التطبيق

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

الجو متقلب.. تحذير مهم من هيئة الأرصاد الجوية.. ودرجة الحرارة بالقاهرة 14

3 مصابين.. معاكسة فتاة تتسبب في معركة شوارع بـ أبو النمرس

أخطر 48 ساعة على روسيا وبوتين| تفاصيل مذ.بحة كروكوس.. وحكاية الـ 11 معتقلا ومن يقف ورائهم

حاكم دارفور وقواته يتجهون إلى الخرطوم للقتال بجانب الجيش السوداني |فيديو

جراج مدينة نصر المحترق.. مفاجأة مثيرة في أقوال شهود العيان.. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الناظر يكشف عن زيت طبيعي يغني عن منتجات التجميل

إطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها | شاهد

كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ