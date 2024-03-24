جوتيريش: نعمل على تقديم الدعم للأونروا للقيام بدورها الكامل في قطاع غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “نعلم جميعا أنه لدينا انقسامات جيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اتخاذ القرارات لحل الأزمة الفلسطينية”، مشيرا إلى أن القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لا يتم احترامها.

وأضاف أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع نظيره وزير الخارجية سامح شكري، أن مجلس الأمن قرر إرسال المساعدات لغزة.

وتابع: “نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين للأونروا، لأنها تعد العمود الفقري للمساعدات داخل غزة”.

واستطرد: “نعمل على رصد أي مجال من عدم الالتزام في إرسال المساعدات”، مؤكدا أن “الأونروا قائمة على مبادئ الأمم المتحدة، ونعمل على تحسين قدرتها للقيام بدورها الكامل”.