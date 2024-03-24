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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش: صُمت يوما من رمضان خلال زيارتي لمصر احتراما للمسلمين وتضامنا مع غزة

جويتريش في مصر
جويتريش في مصر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن صيامه اليوم، خلال زيارته لمصر، تضامنا مع أهالي غزة.

وكتب جوتيريش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "صُمت خلال مهمتي التضامنية في شهر رمضان، احتراما لمعتقدات الشعب المسلم الذي أقوم بزيارته".

وأضاف: "قلبي مكسور عندما أعلم أن الكثير من الفلسطينيين في غزة لن يتمكنوا من تناول إفطار مناسب".

وأشار أنطونيو جوتيريش إلى أنه اجتمع بالأمس مع مسئولين لعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، واستمع لقصص كثيرة حول ما يحدث في قطاع غزة، موضحا أن أحد المسئولين حكى له أنه طيلة فترة عمله ولمدة تجاوزت 25 عامًا في مناطق النزاع والحروب حول العالم، لم يرَ هذا الحجم من الدمار والمعاناة والعنف الذي رآه في غزة.

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