شكري: لم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال استقباله نظيرته الألمانية من أي عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أنه لا بد من ضرورة حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت.

واستعرض وزير الخارجية المصري الاتصالات مع الجانب الأمريكي جهود الوساطة بين حـماس وإسرائيل، بهدف تحقيق هدنة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدا أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى كارثة إنسانية ستخرج عن السيطرة وتعقيدات غير مسبوقة.

وأكد وزير الخارجية المصري، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل لقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية لنظيرته الألمانية إلى أنه لم يعد مقبولا عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النـار بعد مرور أكثر من 5 أشهر من الحـرب بغزة.