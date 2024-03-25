صحة غزة تكشف أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي في القطاع

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن ما لا يقل عن 32333 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 74694 في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أشارت وزارة الصحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت أن عدد من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع؛ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين في قصف للاحتلال على مجموعة من المواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى في قصف استهدف حي النصر شمال شرق رفح.

وفي خان يونس، أفادت مصادر محلية، بوصول عدد من الجرحى إلى المستشفى الأوروبي جنوب خان يونس جراء قصف الاحتلال منطقة عبسان.

وأشارت إلى أنه جرى انتشال جثامين 6 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينة حمد شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة.