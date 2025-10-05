رمضان السيد: أؤيد استمرار عماد النحاس في قيادة الأهلي وعودة زيزو مكسب للفريق

أكد رمضان السيد، نجم فريق الأهلي السابق، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستحق الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة، خاصة بعد تحسّن النتائج والفوز في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقال رمضان السيد، عبر برنامج البريمو على قناة تن مع الإعلامي محمد فاروق: "عماد النحاس يسير بخطى ثابتة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وأؤيد استمراره في قيادة الفريق لأنه أثبت نجاحه في كل مرة تولّى فيها المسؤولية الفنية للفريق الأحمر".

وأضاف رمضان السيد: "من وجهة نظري، عودة زيزو تُعد مكسبًا كبيرًا للأهلي، فيما يمر دفاع الفريق بأسوأ مستوياته منذ سنوات طويلة، ويحتاج إلى مزيد من التدعيمات الفنية في يناير".