من دفاتر النصر.. محمد عبدالعاطي صائد الدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر
ننشر أسماء المستشفيات المحددة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب
موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر تجتمع لمناقشة ترتيبات انتخابات مجلس النواب
اللواء باقي زكي.. حطم أسطورة الساتر الترابي لإسرائيل بخراطيم المياه
مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة
70 شهيدًا في غزة رغم إعلان وقف الحرب.. و«حماس»: مجـ..ـازر الاحتلال تفضح أكاذيب نتنياهو
الري تنفي غرق محافظات .. وتؤكد: ما يحدث لأراضي طرح النهر «طبيعي» |فيديو
طارق فهمي: قبول حماس بخطة ترامب للسلام في غزة خطوة إيجابية وفي توقيت مهم|فيديو
مدرب غزل المحلة: تعادلت مع الأهلي والزمالك «عشان محدش يزعل»
أمازون تطور مستقبل توصيل الطرود الذكي عبر الطائرات المسيّرة رغم التحديات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كريم رمزي بعد فوز الأهلي: تحسن هجومي واضح.. والدفاع مازال مستباحا

يارا أمين

أشاد الإعلامي كريم رمزي بأداء النادي الأهلي بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية، مؤكدًا أن الفريق شهد تحسنًا هجوميًا كبيرًا رغم استمرار بعض الأخطاء الدفاعية.

وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “فوز مستحق للأهلي.. هجوميا تحسن كثيرا.. دفاعيا مازال مستباح.. عودة زيزو قوة كبيرة للأهلي.. كوكا مجتهد جدا وهدفه جميل بس في مشكلة دفاعية من ناحيته دايما ومعذور علشان مش مكانه.. محمد هاني ثابت المستوى.. محمد بن رمضان واضح إنه مجهد.. هدف بن شرقي جميل وكان محتاجه جدا.. كهرباء الإسماعيلية فريق مجتهد.. وعلي سليمان لاعيب هايل.. ورضا شحاتة مدرب محترم جدا.. مبروك للأهلي وهاردلك لكهرباء الإسماعيلية".



نجح النادي الاهلي في الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2 للقلعة الحمراء، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وسجل ياسين مرعي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 36 من عمر اللقاء برأسية رائعة على يسار حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية بعد تحويله عرضية زيزو من ركنية.

وسجل محمد شريف الهدف الثالث للنادي الأهلي بعد تسديده للكرة ارتدت من دفاع كهرباء الإسماعيلية بعد عرضية زيزو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وسجل أشرف بن شرقي الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 73 من عمر اللقاء من كرة ثابتة خارجة منطقة الجزاء وضعها على يمين حارس المرمي من فوق الحائط.

وبينما سجل محمد أوناجم الهدف الأول لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 57 من عمر اللقاء برأسية رائعة حول بها عرضية علي سليمان ليضعها في مرمى الشناوي.

وسجل عصام الفيومي الهدف الثاني لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 69 من عمر اللقاء من تسديدة يسارية قوية سكنت شباك الشناوي.

وفي الدقيقة 26 تعرض حسين الشحات لإصابة ودخل بدلا منه محمد مجدي أفشة.
وفي الدقيقة 21 ألغي هدف لصالح الأهلي بداعي التسلل على محمد هاني سجله أشرف بن شرقي.

وفي الدقيقة 3 ألغى هدف للأهلي بداعي التسلل على محمد بن رمضان وسجل اشرف بن شرقي.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 18 ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق الأهداف عن المتصدر المصري البورسعيدي والزمالك الثاني، بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 8 في المركز الـ 18.

تشكيل الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية التي جمعت الفريقين في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.

كريم رمزي الأهلي كهرباء الإسماعيلية فيسبوك زيزو

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه 6 مرات سنويًا

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

المتهمة

هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية

زوجة محمود الخطيب

زوجة محمود الخطيب توجه رسالة في أحدث ظهور لها

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا في مصر .. رياح وأمطار في هذه المناطق

سرطان الثدي عند الرجال

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سايبرتراك

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

منة جلال

بعد إصابة الفنانة منة جلال بها .. أعراض الذبحة الصدرية وهذا أسرع علاج

بالصور

فستان لامع.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بظهورها

نانسي عجرم

فورد تسدل الستار على أسطورة فوكاس بعد أكثر من عقدين

فورد فوكاس ‏ST‏

سرطان الثدي يقتــ.ـل الرجال أكثر من النساء .. تفاصيل صادمة

سرطان الثدي عند الرجال

تسلا تطرح سيارتها سايبرتراك في هذه الدول العربية

سايبرتراك

حقن التخسيس

ليست للجميع وتسبب أعراضا خطيرة .. طبيب يحذر من استخدام حقن التخسيس

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

