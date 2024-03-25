أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة.. جوتيريش: 171 موظفا من الأونروا قتلوا بغزة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب علينا أن نسعى للحفاظ على الخدمات التي تقدمها الاونروا واستكمال الخدمات، التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.

وقال جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي في عمان، أن الأونروا بمثابة شريان الأمل في غزة لما توفره من رعاية صخية لنو أكثر من مليوني شخص، مؤكدا أن 171 موظفا من الأونروا قتلوا في قطاع غزة وهو العدد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن الأونروا تعمل في ظروف صعبة للغاية في قطاع غزة، مؤكدا أن الأونروا هي الأمل لملايين الاشخاص وأكثر في هذا الوقت من اي وقت أخر

