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أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تعرق دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أما الأمم المتحدة فهي تعمل على منع الاحتلال من تصفية منظمة أونروا بعد الأكاذيب الإسرائيلية بأن هناك بعض الموظفين شاركوا في أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف "فارس"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة الأمين العام للأم المتجدة أنطونيو جوتيريش لها أهمية كبيرة من حيث التوقيت والدلالات، فهو توقيت خطير تمر به القضية الفلسطينية في ظل سعي إسرائيلي واضح بشكل كبير إلى عدم إنفاذ المساعدات إلى داخل فلسطين.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية: "أكثر من 3 آلاف موظف من أونروا يقدمون كل أوجه الخدمات الإغاثية والإنسانية إلى سكان قطاع غزة كدليل قاطع على أن هذه المنظمة لها أهمية استراتيجية كبيرة في إنفاذ المساعدات إلى القطاع".

حامد فارس إسرائيل المساعدات الانسانية قطاع غزة الأمم المتحدة منظمة أونروا

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