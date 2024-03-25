وزير الخارجية الأردني: ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتـ ـلون بالرصاص

أكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص، ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.



وأضاف وزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحفي مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن :" مستمرون في التعاون مع الأمم المتحدة لنقف ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وقطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للشهداء وللقانون الدولي.

وتابع وزير الخارجية الأردني: ندعو للوقف الفوري لقتل وتجويع الأبرياء وعلى دول العالم التكاتف لوقف المأساة في غزة، وسنواصل العمل مع الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.