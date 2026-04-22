الشيخ زايد تشهد تحالفات جديدة لإقامة مجتمع سكني ذكي متكامل الخدمات

تشهد مدينة الشيخ زايد إطلاق شراكات استراتيجية جديدة تستهدف إنشاء منظومة سكنية ذكية متكاملة، في إطار التوسع نحو مشروعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة ورفع كفاءة التشغيل داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتشمل التحالفات التعاون مع جهات متخصصة في الاتصالات والطاقة وإدارة المرافق والاستشارات الهندسية، بهدف توفير بنية تحتية رقمية متطورة، وأنظمة تشغيل ذكية، وخدمات متكاملة تبدأ منذ المراحل الأولى للتنفيذ، بما يضمن جودة أعلى واستدامة طويلة الأجل.

ويقام المشروع في موقع استراتيجي بغرب القاهرة، مع تخصيص مساحات كبيرة للمناطق المفتوحة والخضراء، إلى جانب وحدات سكنية متنوعة وخدمات تجارية وترفيهية، بما يعكس اتجاهاً متنامياً نحو تطوير مجتمعات توفر الراحة والأمان وتقلل الاعتماد على الحلول التقليدية.

وتعكس هذه الخطوة تزايد المنافسة بين المطورين على تقديم مشروعات تعتمد على الابتكار والجودة التشغيلية، في ظل نمو الطلب على المجتمعات الحديثة. وتأتي هذه الجهود ضمن خطط تقودها شركة سياك للتطوير العقاري، بالتعاون مع الدولة والقطاع الخاص لتطوير مناطق التوسع العمراني الجديدة.

كما يستهدف المشروع تطبيق أنظمة إدارة للطاقة والمرافق والصيانة، بما يحافظ على قيمة الأصول ويرفع كفاءة الخدمات بعد التسليم، وهو ما أصبح من أبرز العوامل المطلوبة في السوق العقاري خلال الفترة الحالية.