نجم الأهلي السابق يكشف عن أفضل حارس للمنتخب أمام كرواتيا

عبر أمير عبد الحميد، نجم الأهلي السابق عن سعادته بتولي حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وقال أمير عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور: "حسام حسن مدرب ذو شخصية قوية ولا يسمح لأحد بالتحكم في قراراته ويعرف ما يريد".

وتابع: "هناك مساندة كبيرة لحسام حسن من الجماهير والمسؤولين وإقامة البطولة في مصر أفادت الجميع".

وأكمل: "هناك فارق بين محمد الشناوي و الآخرين في مركز حراسة المرمى في الوقت الحالي بسبب خبرته الأفريقية الكبيرة، وقاعدة اختيار حراس المرمى المتواجدين في المنتخب مختلفة ومتفاوتة".

وأتم: "مصطفى شلبي تعرض لاختبار صعب في كأس مصر، ومحمد أبو جبل سيكون حارس مصر الأساسي أمام كرواتيا".