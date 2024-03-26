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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقطات من مران منتخب مصر الأخير قبل مواجهة كرواتيا.. شاهد

صدى البلد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر، وءلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير: "المران الأخير لمنتخبنا الوطني قبل مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر".

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، استعداداته باستاد القاهرة لمواجهة منتخب كرواتيا في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديدات على المرمى.

وانضم مساء اليوم أحمد حجازي، قائد منتخب مصر، لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

كان أحمد حجازي توجه مساء الأحد إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية.

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