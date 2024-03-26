شيخ العرافين: نزار الفارس كان إمام مسجد في العراق..والإعلامي: هل صليت ورائي؟

أحرج شيخ العرافين الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".

وقال الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كلمت الفنانة الكبيرة نادية الجندي وقالت لي إن شاء الله نرتب معك حوارا، وكانت محترمة وراقية جدا".

في سياق آخر، قال شيخ العرافين: "نزار الفارس قعد سنتين إمام مسجد اسمه المدينة المنورة في العراق"، ليرد عليه نزار الفارس قائلا: "هل صليت ورائي؟! الموضوع ليس هكذا، في يوم من الأيام لم يحضر إمام المسجد وأنا صليت بالناس، وأكثر من مرة صلية بالناس، وهذا الكلام حدث قبل فترة".