خناقة بين العرافة ونزار الفارس: ليه فيديوهاتك تعتمد على جسد المرأة؟ |فيديو

سألت الإعلامية بسمة وهبة نزار الفارس خلال مشاده كلامية بينهم على الهواء، قائلة:" ليه معظم فيديوهاتك اللي أنت فرحان بيها تعتمد على المرأة و جسدها و إثارة المرأة و الأسئلة الغير لائقة للمرأة؟

رد نزار الفارس على الإعلامية بسمة وهبة خلال حواره في برنامج "العرافة" المذاع عبر قناتي "المحور و النهار"، قائلا:" كلامك غير صحيح"، وعلقت بسمة وهبة ،قائلة:" الفيديوهات الأعلى مشاهده عندك عن الجسد و المرأة و الجنس و الرقص"

حقيقة العلاقة بين نزار فارس و حورية فرغلي

تحدث الإعلامي نزار الفارس عن حقيقة خطبته للفنانة حورية فرغلي، قائلاً:" عملنا حلقة جميلة للغاية، وخطبتها حقيقي ولكن في البرنامج فقط"