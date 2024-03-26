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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة بين العرافة ونزار الفارس: ليه فيديوهاتك تعتمد على جسد المرأة؟ |فيديو

الإعلامي نزار الفارس
الإعلامي نزار الفارس

سألت الإعلامية بسمة وهبة نزار الفارس خلال مشاده كلامية بينهم على الهواء، قائلة:" ليه معظم فيديوهاتك اللي أنت فرحان بيها تعتمد على المرأة و جسدها و إثارة المرأة و الأسئلة الغير لائقة للمرأة؟

نزار الفارس: وقعت مع قناة النهار لتقديم برنامج في رمضان..وبسمة وهبة تصدمه|فيديو

نزار الفارس يرد على اتهام رانيا يوسف: كانت راضية عن السؤال الجريء

رد نزار الفارس على الإعلامية بسمة وهبة خلال حواره  في برنامج "العرافة" المذاع عبر قناتي "المحور و النهار"، قائلا:" كلامك غير صحيح"، وعلقت بسمة وهبة ،قائلة:" الفيديوهات الأعلى مشاهده عندك عن الجسد و المرأة و الجنس و الرقص"

حقيقة العلاقة بين نزار فارس و حورية فرغلي

تحدث الإعلامي نزار الفارس عن حقيقة خطبته للفنانة حورية فرغلي، قائلاً:" عملنا حلقة جميلة للغاية، وخطبتها حقيقي ولكن في البرنامج فقط"

نزار الفارس بسمة وهبة العرافة الجنس الرقص

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