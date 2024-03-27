بكوبين سمن .. طريقة عمل الكحك الدايب زي المحلات

تستعد ربات المنزل لعمل كحك العيد ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل كحك العيد الدايب بالمقادير المظبوطة.

المكوّنات

كيلو دقيق

نصف كيلو سمنة(٥٠٠ جرام)

2 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة ريحة كحك

حليب أو ماء حسب احتياج العجين

طريقة عمل كحك العيد:-

1- يوضع الدقيق في بولة ويضاف له البيكنج بودر والملح والسمسم ويقلب.

2- تضاف الخميرة والسكر وريحة الكحك ويقلب.

3- تضاف السمنة للدقيق وتقلب.

4- تبس السمنة بالدقيق وتفرك جيدا حتى تمتزج مع الدقيق.

5- يضاف قليل من الحليب أو الماء ويقلب باليد حتى تتجانس المكونات.

7- يغطى الكحك بفوطة نظيفة ويترك حتى يرتاح 10 دقائق

8- يشكل الكحك كور وينقش بمنقاش الكحك.

9- يدهن صاج خبز بالسمن

10- يرص الكحك في صاج خبز ويوضع في فرن ساخن 180 حتى النضج ويرفع.

نصائح تقديم كحك العيد :

- يفضل السمنة ان تكون سائلة وباردة.

- يمكن إضافة خميرة فقط أو بيكنج بودر فقط.

- يفضل وضع ماء وحليب للكحك.

- يزين الكحك بالسكر البودرة ويقدم بارد.

- يمكن وضع الكحك في علب محكمة الغلق ويوضع في الثلاجة.

- يمكن حشو الكحك بالعجمية أو أي نوع مكسرات مفضل.