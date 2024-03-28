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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص 32 مسجدا للاعتكاف و222 جامعا لصلاة التهجد بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مديرية الأوقاف بالمحافظة انتهت من تجهيز عدد من المساجد خلال الأيام  الماضية لاستقبال المصلين لأداء صلاة التهجد بها وإجراء سنة الاعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم لعام 1445 هـ - 2024 م وذلك ضمن خطة المساجد التي تم تخصيصها للتهجد والاعتكاف من قبل وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ... جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع فضيلة الشيخ الكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تخصيص 32 مسجدًا للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بجميع المراكز والمدن والأحياء فضلاً عن تخصيص 222 مسجدًا لأداء صلاة التهجد كما تم الإعلان عن أسماء الأئمة المشرفين على تلك المساجد وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف.

وشدد المحافظ على ضرورة الإعلان عن ضوابط الاعتكاف بجميع المساجد وتوفير جميع وسائل العبادة للمعتكفين من خلال إمام المسجد من مقارئ قرآنية ودروس وخواطر دعوية لافتا إلى أهمية الالتزام بالاعتكاف في المساجد المحددة والتي روعي في تحديدها الموقع الجغرافي فضلا عن جاهزية مرافقه لخدمة المعتكفين والتنبيه على المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافة مكان الاعتكاف والمحافظة على ممتلكات المسجد مشيرًا إلى ضرورة تكليف المتابعة الميدانية بمديرية الأوقاف وجميع الإدارات بالتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد بنطاق المحافظة.

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من جانبه أوضح فضيلة الشيخ الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أن الهدف من الاعتكاف هو إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم. 

ونوه بأنه تم تحديد الضوابط الخاصة وإعلانها بالمساجد حيث يمنع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم ويحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احترامًا للخصوصية الشخصية ويقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة مع الحرص على عدم إزعاج المصلين بالأحاديث الجانبية وإيذاء أهل المسجد عامة.

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