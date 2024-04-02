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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.. أبو العينين: خطاب الرئيس تاريخي وكاشف لخطة الدولة المستقبلية|أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

 تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

مكتب نتنياهو: الوساطة المصرية تقدم مقترحا جديدا وننتظر رد حماس

أكد مكتب نتنياهو، أن الوفد المفاوض سيعود اليوم من القاهرة بعد جولة محادثات مكثفة بشأن قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

 

أبو العينين: خطاب الرئيس السيسي تاريخي وكاشف لخطة الدولة المستقبلية

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أننا سعدنا اليوم بتشريف الرئيس السيسي لمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي أسمى مناسبة، وسط متابعة من العالم للمشهد الانتخابي في مصر.

 

الاهتمام بالصحة والتعليم والحياة الكريمة.. تعهدات جديدة من السيسي للمواطنين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس .

 

الرئيس السيسي: قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات

قال الرئيس عبد الفتاج السيسي، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية: أبناء مصر الكرام إن العالم اليوم بما يشهده من تحديات كبيرة ، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا أن نكون في سباق مع الزمن، فالتقدم المستمر لا ينتظر أحدا”.

السيسي: أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية خياري الأول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه نداءكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية  وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم هو خياري الأول وفق أي اعتبار".

رئيس مجلس النواب للسيسي : جائزة بطل السلام من البرلمان الأورومتوسطي تتوج جهودكم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور فاعل في احتواء الاحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة ".

 

أحمد موسى: مفيش حاجة قالها الرئيس إلا وبيعملها.. ومعندناش مشروعات وهمية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب بالعاصمة الإدارية تم إنشاؤه على أحدث مستوى، مشيرا إلى أن مجلس النواب، يستوعب أكثر من 1000 شخص، إضافة إلى مكتب خاص لاستقبال الضيوف والرئيس ومجلس الوزراء.

 

أمام البرلمان.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

 

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

تشغل أسعار الدواجن والبيض بال كل مواطن، وخصوصًا في موسم شهر رمضان، فهي  من أهم  مصادر البروتين الحيواني التي يعتمد عليها المواطن في وجباته، حيث تشهد أسعار الدواجن والبيض انخفاضا ملحوظا خلال هذه الفترة.

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