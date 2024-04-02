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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل السلام.. رئيس مجلس النواب: السيسي يسعى لتخفيف معاناة أهل غزة

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور فاعل في احتواء الاحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة ".

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وقال حنفي جبالي في كلمته خلال حفل تنصيب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "الرئيس السيسي سعى لتخفيف معاناة اهل غزة ".

وأضاف حنفي جبالي:" الرئيس السيسي وجه أيضا بفتح المنافذ الجنوبية للسماح للسودانيين بالدخول في أعقاب الأزمة السودانية الأخيرة ".

مجهودات الرئيس السيسي

 وتابع حنفي جبالي:"  مجهودات الرئيس السيسي نالت استحسان المجتمع الدولي وجاء قرار برلمان البحر الأبيض المتوسط باختيار سيادتكم للحصول على جائزة بطل السلام لعام 2024 تتويجا لجهودكم الفريدة التي بذلتموها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ".

واكمل حنفي جبالي:" تاريخنا المصري يشهد على الكثير من الشخصيات الرائدة الذين واجهوا الكثير من العقبات بشجاعة وثبات "، مضيفا:" في الأوقات الفاصلة يحتاج الوطن أصحاب المواقف القوية ولا يخفى علينا ان الطريق نحو التقدم والازدهار محفوفا الصعوبات ".

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