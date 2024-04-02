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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمام البرلمان.. الرئيس السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

 

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ووصل منذ قليل الرئيس السيسي إلى مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة لاداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.

 

ووفقا للدستور تتم إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.

 

ومن المتعارف عليه عقب حلف الرئيس لليمين لتولى فترة رئاسية ثالثة ، سيلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان.

 

وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.

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